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Автор Мария Карева

GT: Зеленский готов обвинить Запад в случае неудачи Украины

Политика

Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву, выделяя денежные средства и поставляя вооружение. Государственный секретарь Энтони Блинкен и глава Пентагон Ллойд Остин сообщили, что США намерены подготовить очередной пакет военной помощи для Украины в размере 700 млн долларов. Однако лидер Незалежной Владимир Зеленский явно рассчитывал на большее. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

GT: Зеленский готов обвинить Запад в случае неудачи Украины

Киев убеждён, что Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном недостаточно помогает ВСУ в конфликте. Однако США не планируют обострять отношения с Россией.

По мнению китайских военных аналитиков, на данный момент даже усиленные поставки западного вооружения не смогут существенно повлиять на ситуацию. Политолог Люй Сян убеждён, что основной задачей Зеленского является создание "политического шоу". Президент Украины хочет казаться смелым лидером, который способен отстоять интересы Незалежной даже перед крупными западными державами.

"Многие западные страны, включая США, Великобританию, Францию и Германию, обнаружили, что Украина просит слишком многого. Запад обеспокоен тем, что эти поставки, включая гуманитарную помощь, оружие и деньги, могут оказаться в чужих руках", — сообщается в публикации китайского издания.

Эксперты не исключают, что в случае поражения Украины в ходе военной спецоперации Зеленский обвинит в этом Запад.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина ллойд остин энтони блинкен владимир зеленский
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