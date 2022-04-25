Кедми: по окончании спецоперации вместо одной Украины на карте мира будут две

Израильский политэксперт Яков Кедми предположил, какая судьба ждёт Украину после завершения российской спецоперации по денацификации и демилитаризации.

Говоря о внешнеполитической стратегии России, экс-руководитель службы "Натив" (Израиль) высказал мнение, что спецоперация была "затеяна неспроста", поскольку Москве было необходимо нейтрализовать угрозы, исходящие от Киева, рвущегося в НАТО, и его непрекращающихся усилий по установке силовыми методами контроля над Донбассом.

Политолог уверен, что в Кремле разработан геополитический проект, согласно которому по завершении спецоперации Украина будет разделена на два отдельных независимых друг от друга государственных образования:

восточная часть Украины станет единым и полноценным государством — Новороссией, гарантом безопасности и развития для которого будет Россия;

западная же Украина станет аграрным и туристическим государственным образованием, обладающим нейтральным статусом.

Кедми считает, что при таком раскладе две главные проблемы, волнующие Россию, будут решены:

русскоязычное население получит безопасность, а разгул националистических группировок на Украине закончится.

К слову, есть ещё и третий вариант: Львовская область может стать вотчиной Польши. Не зря же премьер Моравецкий ведёт себя там, как хозяин.