Израильский политэксперт Яков Кедми предположил, какая судьба ждёт Украину после завершения российской спецоперации по денацификации и демилитаризации.
Говоря о внешнеполитической стратегии России, экс-руководитель службы "Натив" (Израиль) высказал мнение, что спецоперация была "затеяна неспроста", поскольку Москве было необходимо нейтрализовать угрозы, исходящие от Киева, рвущегося в НАТО, и его непрекращающихся усилий по установке силовыми методами контроля над Донбассом.
Политолог уверен, что в Кремле разработан геополитический проект, согласно которому по завершении спецоперации Украина будет разделена на два отдельных независимых друг от друга государственных образования:
Кедми считает, что при таком раскладе две главные проблемы, волнующие Россию, будут решены:
К слову, есть ещё и третий вариант: Львовская область может стать вотчиной Польши. Не зря же премьер Моравецкий ведёт себя там, как хозяин.
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Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.