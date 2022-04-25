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Автор Ольга Лебедева

В США отменили церемонию в память о встрече на Эльбе

Политика

Власти США отменили в этом году церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном у мемориала "Дух Эльбы".

В США отменили церемонию в память о встрече на Эльбе

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Было отказано в проведении таких мероприятий. Чисто формально они были отменены Арлингтонским кладбищем, но нам четко сказали, что сделано это по рекомендации Госдепартамента. Мы понимаем это как проявление русофобии, которая сегодня развернута в Соединенных Штатах”, — сказал дипломат.

Ранее российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица ежегодно возлагали венки к мемориалу.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп и Владимир Путин заявили в совместном заявлении, что "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону разногласия, укрепить доверие и сотрудничать в стремлении к большему делу”.

  • Встреча советских и американских войск у города Торгау на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. Это событие стало одним из главных символов общих усилий стран антигитлеровской коалиции в деле победы над нацизмом.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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