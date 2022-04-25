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Автор Ольга Лебедева

Антонов: власти США де-факто блокируют работу посольства России

Политика

Работа посольства России в Вашингтоне фактически заблокирована США, заявил посол Анатолий Антонов.

Антонов: власти США де-факто блокируют работу посольства России

" Посольство, по сути, находится в блокаде со стороны властей США. Bank of America закрыл счета наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-1".

Дипломат добавил, что сотрудники получали угрозы по телефону и почте:

"В течение некоторого времени даже выход из посольства был заблокирован из-за довольно больших протестов. Были акты вандализма, облили здание краской”.

Нападения на российские представительства за рубежом усилились после того, как Москва начала свою спецоперацию на Украине в конце февраля. Так, например, автомобили врезались в ворота российских посольств в Дублине (Ирландия) и Бухаресте (Румыния). Активисты облили краской здания миссий в Австрии и Латвии. Несколько западных государств выслали российских дипломатов, на что Москва ответила тем же.

Ранее, напомним, российский посол в Вашингтоне сообщал об отказе американских конгрессменов от встреч с ним.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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