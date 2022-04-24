Баранец: Россия может дать адекватный ответ на закрытие турецкого неба

Турция объявила о закрытии неба над своей территорией для полётов российской авиации, которая направляется в Сирию. Что это означает для России, и каким может быть ответ? Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт напомнил, что случилось подобное не первый раз. Точно также турки поступили, когда Россия в октябре 2015 года начала операцию в Сирии.

А Турция — это страна, которая иногда поворачивается к нам лицом, даже покупает С-400. Но сейчас, видимо, на президента Реджепа Эрдогана надавали американцы, и он был вынужден принять такое решение в угоду США, считает журналист.

По его мнению, ничего особенного не случилось, а наши самолёты найдут другой путь.

"Ничего страшного не произошло. Не полетим через Турцию — спокойненько будем летать через Иран. Зайдём через Каспий, подойдём к Ирану… Иран готов предоставлять 24 часа в сутки бомбардировщикам и гражданским и военным самолётам…", — пояснил Баранец.

Он добавил, что Россия могла бы принять адекватные ответные меры, если бы турки поставляли не "Байрактары", а боеприпасы Украине. Например, можно было бы поставить "пару вагонов" снарядов противникам Турции, что заставило бы Эрдогана задуматься. Но тут всё зависит от его поведения, заметил военный эксперт.

По его словам, у России есть определённые рычаги, чтобы нажать на Турцию и дёрнуть её за какой-нибудь экономический фактор.

Турки прекрасно понимают, что отдых россиян на турецких берегах обходится в 18% национального бюджета страны. И если дадут команду россиянам "мыться" где-нибудь в другом месте, то Эрдоган очень сильно задумается, заключил военный обозреватель.