Зеленский признал: тысячи нацистов и ВСУшников в Мариуполе списаны

Накануне, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Одно из них касалось мариупольского металлургического комбината "Азовсталь".

"На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И украинские военные, которые там [на "Азовстали"] находятся, это понимают. Это реальность", — довольно неожиданно признал глава Украины.

Ранее Зеленский утверждал, что если будут уничтожены в Мариуполе силовики Украины, а также если будут проведены референдумы на украинских территориях, то киевские власти выйдут из переговоров с Россией.

И вот накануне он опять начал разговор про переговоры.

"Самые актуальные вопросы переговоров — это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует. Все другое — это политические понты", — заявляет Зеленский.

Также он коснулся вопроса вооружения.

Если "у нас будет достаточно оружия — мы начнем сразу возвращать занятые российской армией территории", уверенно заявил украинский президент.