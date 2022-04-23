Украинский политолог: "Путин перешёл Рубикон и предотвращает Третью мировую"

Российская Федерация пыталась укрепиться в Европе целых полтора десятка лет, а военная специальная операция на Украине перечеркнула всё.

Об этом заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Эксперт добавил, что глава РФ Владимир Путин сжёг мосты с западным миром и на сегодня очевидно, что компромисса между двумя полюсами уже быть не может. Мир наблюдает крах однополярного мира, в котором тон задавали лишь США, в интервью своему коллеге Руслану Бортнику сказал Бондаренко.

"Россия пыталась укрепиться в Европе, а война перечеркнула бы все те усилия, которые Россия демонстрировала на протяжении последних 15 лет. Но 24 февраля все изменилось и стало понятно, что Путин перешёл некий Рубикон", — говорит политолог.

Он особо подчёркивает, что военная спецоперация на Украине не только не является составляющей Третьей мировой войны, а она предотвращает её.

Бондаренко отметил, что Запад поддерживает Украину не из большой любви к ней или Владимиру Зеленскому, а потому что в киевском режиме видит раздражитель западной политики относительно РФ