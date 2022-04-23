EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Украинский политолог: "Путин перешёл Рубикон и предотвращает Третью мировую"

Политика

Российская Федерация пыталась укрепиться в Европе целых полтора десятка лет, а военная специальная операция на Украине перечеркнула всё.

Украинский политолог: "Путин перешёл Рубикон и предотвращает Третью мировую"

Об этом заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Эксперт добавил, что глава РФ Владимир Путин сжёг мосты с западным миром и на сегодня очевидно, что компромисса между двумя полюсами уже быть не может. Мир наблюдает крах однополярного мира, в котором тон задавали лишь США, в интервью своему коллеге Руслану Бортнику сказал Бондаренко.

"Россия пыталась укрепиться в Европе, а война перечеркнула бы все те усилия, которые Россия демонстрировала на протяжении последних 15 лет. Но 24 февраля все изменилось и стало понятно, что Путин перешёл некий Рубикон", — говорит политолог.

Он особо подчёркивает, что военная спецоперация на Украине не только не является составляющей Третьей мировой войны, а она предотвращает её.

Бондаренко отметил, что Запад поддерживает Украину не из большой любви к ней или Владимиру Зеленскому, а потому что в киевском режиме видит раздражитель западной политики относительно РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин руслан бортник
Sberbank
Новости
Российские штурмовики Су-25 методично уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком
Украина не верит китайским DJI из-за сбоев и открывает небо американским БПЛА
В ЕС опасаются, что поставки оружия ВСУ обнажат оборонный потенциал НАТО
Тина Канделаки уличила Макрона в подражании Рамзану Кадырову
Чулпан Хаматова выступила на митинге в Латвии: "Искажение реальности"
МО РФ: США готовят провокации для обвинения РФ в применении ядерного оружия
Зеленскому предрекли судьбу Березовского: "Закончит в ванной с шарфом"
"Нет места": Канада отказалась сесть с Россией за один стол на G20
Украинский политолог: "Путин перешёл Рубикон и предотвращает Третью мировую"
Подоляка: Вооружённые силы Украины испытывают "снарядный голод"
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.

Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Ирина Шлионская Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Мир. Новости мира
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Силовые структуры
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Последние материалы
Чулпан Хаматова выступила на митинге в Латвии: "Искажение реальности"
МО РФ: США готовят провокации для обвинения РФ в применении ядерного оружия
Зеленскому предрекли судьбу Березовского: "Закончит в ванной с шарфом"
"Нет места": Канада отказалась сесть с Россией за один стол на G20
Украинский политолог: "Путин перешёл Рубикон и предотвращает Третью мировую"
Подоляка: Вооружённые силы Украины испытывают "снарядный голод"
Украина угрожает РФ мощными армиями в рамках новых гарантий безопасности
Леонков указал причину большого количества дезертиров в ВСУ
Ширвиндт обеспокоился здоровьем Эрнста: "Насморк, диарея, бессонница?"
Боевик "Азова"* на ТВ Британии не смог показать гражданских на "Азовстали"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников