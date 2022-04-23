Польский генерал: премьер Джонсон выдал Путину военную тайну

Британский премьер-министр между делом обнародовал сведения, являющиеся военной тайной. Такое заявление сделал бывший командующий Войска Польского Вальдемар Скшипчак.

Во время своего посещения Индии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что украинских военных обучают использовать поставленную зенитную технику инструкторы в Польше, а на территории Великобритании солдаты и офицеры ВСУ знакомятся с зарубежной бронетехникой.

По мнению польского генерала в отставке Вальдемара Скшипчака, английский политик сделал крайне безответственное заявление, пишет MS-news.

"Премьер-министр Великобритании раскрыл военную тайну", — уверен Скшипчак.

Экс-командующий польскими подразделениями НАТО в Ираке отметил, что представители армии Польши тоже проходят различные тренинги за границей, но политики страны никогда не обсуждают эту информацию прилюдно. Генерал предположил, что озвученная Джонсоном информация будет использована Владимиром Путиным, который теперь хорошо информирован о намерениях противника.