Беспалько: спецоперацию нужно закончить на западных границах Украины

Два дня назад стартовала вторая фаза военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня много размышлений по поводу того, где российским войскам нужно заканчивать эту операцию.

Своё мнение на этот счет высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В интервью изданию "Украина.ру" он отметил, что проводить специальную операцию необходимо до тех пор, пока армия РФ и бойцы республик Донбасса не выйдут на западные границы Украины.

Лишь тогда цели и задачи, которые поставил МИД России, будут достигнуты. И только тогда НАТО перестанет поставлять киевскому режиму оружие и осваивать Украину военным путем, подытожил эксперт.

На данный момент ВС РФ вместе с силами республик пробили сухопутный коридор из Донбасса до Крыма. От нацистов освободили второй по значимости город ДНР — Мариуполь.

В Министерстве обороны России подчёркивают, что целью следующей фазы военной специальной операции является освобождение Южной Украины и выход к Приднестровью. Кстати, МИД Молдавии уже вызвал российского посла из-за планов армии России "пробить приднестровский коридор".