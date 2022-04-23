Безпалько: за "глумление" над Россией Арестовича могут и ликвидировать

Советник украинского президента Алексей Арестович и ряд других представителей киевского режима не стесняются "глумиться" над Россией.

Делают они это, потому что чувствуют абсолютную безнаказанность.

Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

РФ отозвалась на призывы о помощи республик Донбасса, и 24 февраля началась военная специальная операция на Украине. Цель операции — денацифицировать и демилитаризировать неадекватного соседа.

В ходе спецоперации, и даже до начала кампании, украинские государственные "деятели" постоянно оскорбляли РФ и угрожали ей. Например, вышеупомянутый Арестович грозился "утопить Россию в крови".

По мнению Безпалько, за такие оскорбления Москва обязана наказывать. И наказывать вплоть до ликвидации.

"Сказал какой-нибудь Арестович что-то про Россию — а потом взял и умер. Его наказали. А так эти люди могут говорить что угодно и глумиться над чем угодно, потому что они остаются безнаказанными", — отмечает Безпалько в интервью изданию "Украина.ру".

Если бы специальные службы России ликвидировали в Киеве несколько русофобов — было бы весьма полезно с любой точки зрения. Мы бы показали, что мы сильны.