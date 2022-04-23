Накануне Белый дом сообщил, что на Украину направляется очередная партия помощи. Прежде чем давать деньги Киеву, стоит проверить счета Владимира Зеленского, предупредил журналист Такер Карлсон в эфире Fox News.
Несколько дней назад американский телеканал CNN обнародовал доклад, в котором указывается на невозможность Запада отследить, куда попало всё поставленное Украине вооружение.
Ведущий Fox News Такер Карлсон обратил внимание, что рост цен в Соединенных Штатах продолжает бить рекорды, а в это время Вашингтон финансово помогает в далекой стране.
"Сегодня Минфин объявил, что передано полмиллиарда долларов на зарплаты украинским бюджетникам. Разве США не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?" — интересуется журналист.
Белый дом усилил поддержку киевского режима сразу после начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Помимо внушительного вливания финансов, Штаты снабжают украинскую армию и националистические батальоны боеприпасами, ракетными комплексами, артиллерией и тяжёлым вооружением.
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