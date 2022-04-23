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Автор Антон Уткин

Fox News: Стоит проверить счета Зеленского до отправки нового транша Украине

Политика

Накануне Белый дом сообщил, что на Украину направляется очередная партия помощи. Прежде чем давать деньги Киеву, стоит проверить счета Владимира Зеленского, предупредил журналист Такер Карлсон в эфире Fox News.

Fox News: Стоит проверить счета Зеленского до отправки нового транша Украине

Несколько дней назад американский телеканал CNN обнародовал доклад, в котором указывается на невозможность Запада отследить, куда попало всё поставленное Украине вооружение.

Ведущий Fox News Такер Карлсон обратил внимание, что рост цен в Соединенных Штатах продолжает бить рекорды, а в это время Вашингтон финансово помогает в далекой стране.

"Сегодня Минфин объявил, что передано полмиллиарда долларов на зарплаты украинским бюджетникам. Разве США не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?" — интересуется журналист.

Белый дом усилил поддержку киевского режима сразу после начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Помимо внушительного вливания финансов, Штаты снабжают украинскую армию и националистические батальоны боеприпасами, ракетными комплексами, артиллерией и тяжёлым вооружением.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша украина владимир зеленский
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