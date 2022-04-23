РИА Новости: цель антироссийских санкций "обкатать" механизмы сдерживания КНР

Американские власти совместно с лидерами стран Евросоюза пытаются выстроить единый "санкционный фронт" на ограничениях против России, который в будущем может послужить механизмом сдерживания Китая.

Как подчеркнул источник, сейчас западные лидеры пытаются выстроить чёткий план действий и предпринять те шаги в санкционной политике, которые не удалось реализовать в 2014 году.

"Нынешняя ситуация — выстраивание этого фронта. И мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается", — пояснил источник в дипломатических кругах РИА Новости. — Цель США одна: подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития нашей страны, разрушить нашу экономику".

Как отметил собеседник агентства, после "обкатки" санкций против России, следующей целью может стать Китай.