Захарова: США не управляют созданным ими хаосом на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не контролируют хаос, который сами посеяли на Украине.

"Чем дальше, тем больше мы видим, что посеянный ими хаос управляемым не является, они им не управляют", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Захарова отметила, что страны Североатлантического альянса делают всё для того, чтобы затянуть спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. Для этого страны НАТО увеличивают поставки вооружения Киеву, подталкивая киевский режим к продолжению агрессии против республик Донбасса и создавая предпосылки для новых преступлений украинских националистов. Кроме того, Запад активно помогает Украине живой силой. По данным представителя МИД РФ, с 24 февраля в страну прибыли семь тысяч иностранных наёмников.