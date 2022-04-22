EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США и союзники бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
Макс Покровский записал песню "Поколение Z": "Мы всё про****"
Минобороны РФ назвало фейком заявления Госдепа о контроле Украины над Мариуполем
Кнутов рассказал о тактике российской армии на Украине: "Откусываем по кусочку"
Нидерланды к концу года намерены отказаться от российских газа и нефти
Садальского возмутил приговор депутату Рашкину: "Глумление над обществом"
Захарова: США не управляют созданным ими хаосом на Украине
Автор Игорь Рябов

Захарова: США не управляют созданным ими хаосом на Украине

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не контролируют хаос, который сами посеяли на Украине.

"Чем дальше, тем больше мы видим, что посеянный ими хаос управляемым не является, они им не управляют", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Захарова отметила, что страны Североатлантического альянса делают всё для того, чтобы затянуть спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. Для этого страны НАТО увеличивают поставки вооружения Киеву, подталкивая киевский режим к продолжению агрессии против республик Донбасса и создавая предпосылки для новых преступлений украинских националистов. Кроме того, Запад активно помогает Украине живой силой. По данным представителя МИД РФ, с 24 февраля в страну прибыли семь тысяч иностранных наёмников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
сша нато украина мария захарова
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Последние материалы
Армия России захватила крупный склад с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
Депутат Шхагошев пригласил представителей Запада в Мариуполь: сами всё увидите
Reuters: европейские компании могут оплачивать российский газ в рублях
США и союзники бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
Макс Покровский записал песню "Поколение Z": "Мы всё про****"
Минобороны РФ назвало фейком заявления Госдепа о контроле Украины над Мариуполем
Кнутов рассказал о тактике российской армии на Украине: "Откусываем по кусочку"
Нидерланды к концу года намерены отказаться от российских газа и нефти
Садальского возмутил приговор депутату Рашкину: "Глумление над обществом"
Захарова: США не управляют созданным ими хаосом на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников