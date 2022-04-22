Милонов предложил геймерам заражать вирусами сервера НАТО за отсрочку от армии

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал Pravda.Ru инициативу Федерации компьютерного спорта России о предоставлении киберспортсменам отсрочки от армии.

"Я хорошо отношусь к созданию кибервойск. Для геймеров это будет интересно. Это будет в их стиле. Им не надо будет бегать с оружием в случае призыва на военную службу. Их оружие — клавиатура и мышка. Имеется в виду интеграция, размещение вредоносных кодов, программ-шпионов и троянов на серверах западных корпораций. Будет увлекательно, если наши киберспортсмены будут практиковаться в написании вирусов для серверов НАТО и блокировать западную банковскую систему. Можно даже чемпионаты проводить, кто взломает банк", — заявил Милонов.

Если киберспортсмены вступят в кибервойска и будут заниматься указанной деятельностью, то им нужно предоставлять отсрочку от армии, считает депутат.

"Если они служат родине тем самым, что они блокируют, предположим, центры противодействия России, то надо засчитывать эту деятельность как службу в армии. Нужно делать специальные кибервойска. В Pac-Man, Digger или в Doom 3 играть вместо службы в армии — это неправильно", — отметил собеседник издания.

По мнению Милонова, это серьёзно повысит статус киберспорта.

"Наши блогеры, которые эффективно ведут борьбу и информационное противодействие, должны стать основой для создания кибервойск в нашей стране. И базу можно, генштаб кибервойск разместить", — добавил парламентарий.

В пятницу, 22 апреля Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта, в том числе предлагается предоставлять киберспортсменам отсрочку от армии.