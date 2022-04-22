Белик предположил создание Крымского федерального округа по завершению СВО

Депутат Госдумы России от фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик заявил, что после окончания спецоперации на Украине может быть образован Крымский федеральный округ.

По словам Белика, жителями территориального образования станут граждане освобожденных украинских городов.

К слову, в Херсонской области готовится референдум о создании народной республики. Руководство Крыма обеспечит подготовку к её вхождению в состав РФ.

Также вероятно, что будут проведены референдумы во всех областях Украины, как это было сделано в ЛДНР. Но это тоже случится не через год и даже не через два, а только когда Россия наладит прежние экономические связи с Украиной, возможно с включением её в ОДКБ и ЕАЭС.