Военный историк Кнутов: разбираться с Зеленским нет смысла

России нет никакого смысла разбираться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждать всерьёз вопрос о его физической ликвидации. Такое мнение высказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт заявил в беседе с Украина.ру, что Зеленского нельзя рассматривать как самостоятельную фигуру. Он всего лишь "говорящая голова", которая озвучивает решения Запада, а сам представляет из себя абсолютно пустое место, считает аналитик.

Нет смысла разбираться с ним, так как на его место всегда найдётся замена, пояснил собеседник издания, комментируя слухи о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы намерен убить президента Украины.

А против нацистов, которые призывают к убийству русских по всему миру, нужно возбуждать уголовные дела и принимать соответствующие меры, заключил военный эксперт.

Ранее политолог Богдан Безпалько объяснил, чем для России могла бы быть полезной ликвидация Зеленского.