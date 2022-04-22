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Автор Дмитрий Плотников

СК оценит слова Билецкого об ударе "Точкой-У" по участникам "Бессмертного полка"

Политика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение оценить слова основателя "Азова"* Андрея Билецкого о возможном ударе ракетой "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертный полк".

СК оценит слова Билецкого об ударе "Точкой-У" по участникам "Бессмертного полка"

Шествие планируется провести в Мариуполе, сообщает пресс-служба Следкома.

Сотрудники СКР проанализируют высказывания националиста, дав им уголовно-правовую оценку, после чего примут комплекс мер по установлению лиц, которые сегодня участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества.

Ведомство особо отмечает, что Билецкий назвал шествие "провокацией украинского народа", а атаку против мирного населения — "адекватным ответом".

В среду, 20 апреля, заммэра Мариуполя Виктория Калачёва заявила, что шествие "Бессмертного полка" пройдёт в городе в День Победы, 9 мая.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы александр бастрыкин
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