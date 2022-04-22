Политолог Безпалько: Зеленского могут устранить свои

Президент Украины Владимир Зеленский не мешает России, поскольку роль он играет декоративную. Однако его ликвидация была бы полезной. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт объяснил в интервью Украина.ру, что физическое устранение лидера Украины могло бы негативно отразиться на моральном состоянии её армии. Однако сейчас, вероятно, есть какие-то причины, по которым в России это считают нецелесообразным, и не будут этого делать, заметил аналитик.

По его мнению, ликвидация российскими спецслужбами ряда знаковых фигур украинской политической верхушки была бы весьма полезной с нескольких точек зрения. Наказав людей, которые позволяют себе разные высказывания про Россию, мы показали бы свою силу, считает Безпалько.

Конечно, Зеленского могут отравить свои, однако они пока не будут этого делать, так как он вполне справляется со своей задачей, объяснил политолог.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что ему якобы дан приказ устранить Зеленского.