EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Политолог Безпалько: Зеленского могут устранить свои

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский не мешает России, поскольку роль он играет декоративную. Однако его ликвидация была бы полезной. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.

Политолог Безпалько: Зеленского могут устранить свои

Эксперт объяснил в интервью Украина.ру, что физическое устранение лидера Украины могло бы негативно отразиться на моральном состоянии её армии. Однако сейчас, вероятно, есть какие-то причины, по которым в России это считают нецелесообразным, и не будут этого делать, заметил аналитик.

По его мнению, ликвидация российскими спецслужбами ряда знаковых фигур украинской политической верхушки была бы весьма полезной с нескольких точек зрения. Наказав людей, которые позволяют себе разные высказывания про Россию, мы показали бы свою силу, считает Безпалько.

Конечно, Зеленского могут отравить свои, однако они пока не будут этого делать, так как он вполне справляется со своей задачей, объяснил политолог.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что ему якобы дан приказ устранить Зеленского.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина рамзан кадыров богдан безпалько владимир зеленский
Sberbank
Новости
Джонсон заявил о возможной отправке британских танков в Польшу из-за Украины
Путин: Киев не даёт разрешение сдаться боевикам на "Азовстали"
Джонсон: победа России на Украине "печальная, но реалистичная вероятность"
В Совфеде усомнились в надёжности ФРГ в качестве гаранта для Украины
В полицию Лондона поступили десятки заявлений о военных преступлениях на Украине
Политолог Безпалько: Зеленского могут устранить свои
Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридоры из Мариуполя: "Немедленно"
Вандалы подожгли православный храм в украинском Гостомеле
Подоляка: "перепрошивка" нацифицированных мозгов пройдёт по сирийскому опыту
У ЕС и США в "глобальных экономических проблемах" виновата одна Россия
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Ирина Шлионская Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Последние материалы
Политолог: слова Японии о Курилах вернули диалог с РФ в точку 20-летней давности
Военный эксперт Кнутов: взять Николаев и Одессу важнее, чем Киев
Джонсон заявил о возможной отправке британских танков в Польшу из-за Украины
Путин: Киев не даёт разрешение сдаться боевикам на "Азовстали"
Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм
Джонсон: победа России на Украине "печальная, но реалистичная вероятность"
Немецкий эксперт советует готовить эмигрантов к возвращению в Россию
В Совфеде усомнились в надёжности ФРГ в качестве гаранта для Украины
В полицию Лондона поступили десятки заявлений о военных преступлениях на Украине
Политолог Безпалько: Зеленского могут устранить свои
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников