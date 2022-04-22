Суд приговорил депутата Рашкина к трём годам условно за убийство лося

Российский парламентарий от партии КПРФ Валерий Рашкин получил три года лишения свободы условно из-за незаконной охоты. Соответствующий приговор вынес Калининский районный суд.

"Три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года", — заявили правоохранители журналистам.

Ранее сообщалось, что Рашкина лишили водительских прав на полтора года, поскольку силовики предположили, что политик сидел за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Также члена Госдумы оштрафовали на 30 тысяч рублей.