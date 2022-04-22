Никифорова: Лондон ждёт от Москвы "гуманизма и сочувствия" в отношении пленных

Ранее в Мариуполе в плен российской армии угодили западные наёмники — британские военные. 28-летний Эйден Эйслин и 48-летний Шон Пиннер содержатся в достойных условиях. Пленным предоставляется питание, размещение и медицинская помощь. Однако на страницах западной прессы по поводу пленных британцев разразился настоящий "плач Ярославны". Об этом пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

"Семьи наёмников, оказывается, переживают жуткий стресс и расстраиваются, когда видят видеозаписи со своими родственниками", — сообщает аналитик.

Британский премьер-министр Борис Джонсон попросил власти России о том, чтобы к пленным относились с "гуманизмом и сочувствием". Однако Джонсон так и не объяснил, что забыли британские военные на Украине.