Ранее в Мариуполе в плен российской армии угодили западные наёмники — британские военные. 28-летний Эйден Эйслин и 48-летний Шон Пиннер содержатся в достойных условиях. Пленным предоставляется питание, размещение и медицинская помощь. Однако на страницах западной прессы по поводу пленных британцев разразился настоящий "плач Ярославны". Об этом пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.
"Семьи наёмников, оказывается, переживают жуткий стресс и расстраиваются, когда видят видеозаписи со своими родственниками", — сообщает аналитик.
Британский премьер-министр Борис Джонсон попросил власти России о том, чтобы к пленным относились с "гуманизмом и сочувствием". Однако Джонсон так и не объяснил, что забыли британские военные на Украине.
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