Сатановский назвал Зеленского "злобным маньяком на цирковой арене"

Евгений Сатановский прокомментировал заявление президента Украины о том, что он, якобы, "не видел" предложений России по переговорам.

По мнению политолога, ничего удивительного или принципиально нового в этом нет, ведь всем давно понятно, что переговоры эти никто в Киеве всерьёз не рассматривает. Более того, это отношение транслируется с самого первого раунда:

"Оттого там и люди такие сидят. Тот же Арахамия в бейсболке — грузино-украинская пародия на революционного барбудос… Потешные это переговоры, как первые полки у молодого Петра. Для лохов и мировой общественности", — говорит Сатановский.

Настоящая же цель "клоунады", считает политолог, дать украинскому президенту возможность "бабки стричь в невиданных для него масштабах".

"Всё-таки мало кто так умеет на войне зарабатывать, как нынешняя киевская власть! Что там он у своих кураторов под предлогом выплаты зарплат, пенсий и пособий запросил? $50 млрд на семь месяцев? Это по $7 млрд в месяц… ему лично и его окружению этого надолго хватит. Таких гонораров ещё ни один комик в мире не получал. Вот уж вправду "Джокер" — злобный, страшный и кровожадный клоун-убийца, маньяк на цирковой арене… Можно снимать кино, только некому".