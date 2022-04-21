Германия, Испания и Португалия поддержали одного из кандидатов в президенты на выборах во Франции, заявив в обращении к избирателям, что, если они хотят оставаться "центральной страной в европейском проекте”, то президентом должны выбрать Эммануэля Макрона.
Этот шаг заставил российский МИД задуматься о том, что теперь считается вмешательством в выборы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Telegram, что у нее есть два вопроса:
"Итак, возможно ли, чтобы президент одной страны поддержал кандидата в президенты другой страны? Разве это не считается вмешательством в выборы?".
Второй вопрос касается темы, которая давно волнует западные страны:
"Как насчет гендерного баланса на выборах? Это больше не фактор? Или в развитых демократиях, когда на карту поставлена реальная власть, а не декларируемые права, пол не имеет значения?”
К слову, вполне вероятно, что "мощная поддержка" со стороны европейских коллег Макрону может не понадобиться: последний опрос, проведённый Opinion Way, показывает, что
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