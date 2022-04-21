Поклонская о призывах депутатов отобрать у неё награды: зря тратите время

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская прокомментировала призывы депутатов лишить её государственных наград. Она считает, что они тратят время зря. При этом Поклонская сказала, что готова награды вернуть.

На днях в одном из интервью Наталья Поклонская критически отозвалась об отношении в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции — букве Z. При этом она подчеркнула, что выражает свою личную точку зрения.

После этого Сергей Дремов, депутат от ЛДПР в Госсовете Крыма, предложил лишить Поклонскую всех званий и наград, а также заявил, что она должна извиниться.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей.

Наталья Поклонская, комментируя инициативу депутатов Госсовета Крыма, заявила, что они "тратят своё время на ерунду". По её словам, она сама готова вернуть то, что у неё предлагают забрать.

"Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества", — сказала Поклонская РИА "Новости".

Она также заявила, что готова к совместной работе с депутатами на благо Крыма.

"Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом", — сказала Наталья Поклонская.

Напомним, накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что будут сделаны выводы из истории с заявлениями Натальи Поклонской.

"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы Агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", — написал Примаков в своём Telegram-канале.