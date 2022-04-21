Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская прокомментировала призывы депутатов лишить её государственных наград. Она считает, что они тратят время зря. При этом Поклонская сказала, что готова награды вернуть.
На днях в одном из интервью Наталья Поклонская критически отозвалась об отношении в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции — букве Z. При этом она подчеркнула, что выражает свою личную точку зрения.
После этого Сергей Дремов, депутат от ЛДПР в Госсовете Крыма, предложил лишить Поклонскую всех званий и наград, а также заявил, что она должна извиниться.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей.
Наталья Поклонская, комментируя инициативу депутатов Госсовета Крыма, заявила, что они "тратят своё время на ерунду". По её словам, она сама готова вернуть то, что у неё предлагают забрать.
"Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества", — сказала Поклонская РИА "Новости".
Она также заявила, что готова к совместной работе с депутатами на благо Крыма.
"Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом", — сказала Наталья Поклонская.
Напомним, накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что будут сделаны выводы из истории с заявлениями Натальи Поклонской.
"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы Агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", — написал Примаков в своём Telegram-канале.
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