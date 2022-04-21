EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Военный психолог нашёл общее в психическом состоянии Зеленского и Байдена

Политика

Ситуация, в которой оказались президенты США Джозеф Байден и Украины Владимир Зеленский, чем-то похожа. Их неадекватным состоянием одинаково пользуется окружение. Такое мнение высказал военный психолог Алексей Захаров.

Военный психолог нашёл общее в психическом состоянии Зеленского и Байдена

Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей охарактеризовал Байдена и Зеленского как несамостоятельных людей, не отвечающих за свои поступки.

Два этих лидера совсем неадекватны, правда причины их беспомощного состояния разные. У Зеленского это наркотическая зависимость и посттравматическое стрессовое расстройство, а у Байдена — возрастные деменции, считает специалист.

Он заметил, что подобная тенденция совсем не новая, поскольку в мире всегда было достаточно зиц-председателей.

По мнению психолога, ситуация с бойцами ВСУ также нездоровая, так как западные службы долгие годы ставили над ними эксперименты. Теперь же государству стоит подумать, что делать с ними после того, как спецоперация завершится, заключил собеседник издания.

Ранее военный аналитик Сивков оценил, сколько профессиональных военных армии Украины сможет привлечь из резерва.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша украина владимир зеленский
Sberbank
Новости
Украина получит от США военную помощь на сумму 800 млн долларов
Реабилитация свастики итальянским Corriere della Sera разозлила читателей
Ополченец ДНР "Макаревич" сообщил о ходе штурмов Мариуполя
В Минюсте предложили исключить маркировку иноагентов в социальных сетях
Россиянин, фото которого Украина использовала для фейка в Буче, обратится в суд
Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний на рынок РФ
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Диетолог посоветовала не красить пасхальные яйца синтетическими красителями
Число погибших из-за пожара в оборонном НИИ в Твери достигло пяти человек
Власти Венгрии обеспечат себе особые полномочия во время конфликта на Украине
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская Дмитрий Соколов Плита Гроба Господня, возможно, хранится в России Дмитрий Соколов Игорь Буккер Крейсер "Москва" и ракета "Сармат": два полюса российского ВПК Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
Испанский журналист назвал информацию о зверствах военных РФ сплошной ложью
Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный"
Украина получит от США военную помощь на сумму 800 млн долларов
Реабилитация свастики итальянским Corriere della Sera разозлила читателей
Ополченец ДНР "Макаревич" сообщил о ходе штурмов Мариуполя
В Минюсте предложили исключить маркировку иноагентов в социальных сетях
Россиянин, фото которого Украина использовала для фейка в Буче, обратится в суд
Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний на рынок РФ
Плита Гроба Господня, возможно, хранится в России
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников