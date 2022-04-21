Ситуация, в которой оказались президенты США Джозеф Байден и Украины Владимир Зеленский, чем-то похожа. Их неадекватным состоянием одинаково пользуется окружение. Такое мнение высказал военный психолог Алексей Захаров.
Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей охарактеризовал Байдена и Зеленского как несамостоятельных людей, не отвечающих за свои поступки.
Два этих лидера совсем неадекватны, правда причины их беспомощного состояния разные. У Зеленского это наркотическая зависимость и посттравматическое стрессовое расстройство, а у Байдена — возрастные деменции, считает специалист.
Он заметил, что подобная тенденция совсем не новая, поскольку в мире всегда было достаточно зиц-председателей.
По мнению психолога, ситуация с бойцами ВСУ также нездоровая, так как западные службы долгие годы ставили над ними эксперименты. Теперь же государству стоит подумать, что делать с ними после того, как спецоперация завершится, заключил собеседник издания.
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