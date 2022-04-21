Военный психолог нашёл общее в психическом состоянии Зеленского и Байдена

Ситуация, в которой оказались президенты США Джозеф Байден и Украины Владимир Зеленский, чем-то похожа. Их неадекватным состоянием одинаково пользуется окружение. Такое мнение высказал военный психолог Алексей Захаров.

Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей охарактеризовал Байдена и Зеленского как несамостоятельных людей, не отвечающих за свои поступки.

Два этих лидера совсем неадекватны, правда причины их беспомощного состояния разные. У Зеленского это наркотическая зависимость и посттравматическое стрессовое расстройство, а у Байдена — возрастные деменции, считает специалист.

Он заметил, что подобная тенденция совсем не новая, поскольку в мире всегда было достаточно зиц-председателей.

По мнению психолога, ситуация с бойцами ВСУ также нездоровая, так как западные службы долгие годы ставили над ними эксперименты. Теперь же государству стоит подумать, что делать с ними после того, как спецоперация завершится, заключил собеседник издания.

Ранее военный аналитик Сивков оценил, сколько профессиональных военных армии Украины сможет привлечь из резерва.