Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин дал команду ВС РФ не штурмовать завод "Азовсталь", в подземельях которого скрываются оставшиеся 2,5 тысячи украинских неонацистов, а блокировать его.
Политолог Сергей Марков прокомментировал решение Владимира Путина, подчеркнув, что оно принято с целью сохранения жизни солдат и офицеров РФ.
По мнению Маркова, фактически боевики "Азова"* оказались в плену у российских солдат. Эксперт предрек "вой" средств массовой информации с требованием гуманитарного коридора для оказавшихся в блокаде боевиков.
"Теперь вой будет много дней во всех западных СМИ с требованием дать гуманитарный коридор этим фашистам и иностранным наемникам из "Азовстали". Яркое решение Путина. Но это и какой-то мировой спектакль", — сообщил Марков.
*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".