Политолог Марков предрёк вой СМИ из-за приказа Путина не штурмовать "Азовсталь"

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин дал команду ВС РФ не штурмовать завод "Азовсталь", в подземельях которого скрываются оставшиеся 2,5 тысячи украинских неонацистов, а блокировать его.

Политолог Сергей Марков прокомментировал решение Владимира Путина, подчеркнув, что оно принято с целью сохранения жизни солдат и офицеров РФ.

По мнению Маркова, фактически боевики "Азова"* оказались в плену у российских солдат. Эксперт предрек "вой" средств массовой информации с требованием гуманитарного коридора для оказавшихся в блокаде боевиков.

"Теперь вой будет много дней во всех западных СМИ с требованием дать гуманитарный коридор этим фашистам и иностранным наемникам из "Азовстали". Яркое решение Путина. Но это и какой-то мировой спектакль", — сообщил Марков.

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ