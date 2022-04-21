Оберег, подарок или Ждун: на столе Путина найден артефакт

Пользователи соцсетей обнаружили на видеозаписи совещания Владимира Путина с Сергеем Шойгу непонятную фигурку светло-бежевого цвета, установленную на столе президента.

"На столе у Путина коллеги разглядели нечто действительно очень странное", — пишут в анонимном канале "ВЧК-ОГПУ".

"То ли девочка, а то ли видение… или Ждун-свинопас?" — обсуждают в соцмедиа.

Сразу же от блогеров и пользователей Telegram посыпались версии:

Подарок Путину от внуков.

Подарок Путину от детей или матерей солдат, офицеров.

Ждун, который ждёт окончания спецоперации на Украине.

Подарок от участников конференций, которые посещал Путин.

Оберег, талисман.

Возможно, какой-то предмет утилитарного характера — например, "ваза" для чего-либо.

Шойгу принёс вырезанную им из дерева поделку Путину.

Артефакт, найденный во время важных раскопок.

Специальное "пасхальное яйцо", поставленное "чтобы все обсуждали".

Большинство пользователей пришли ко мнению, что фигурка на фото очень похожа на схематическую скульптуру девочки или женщины из сказок, мультфильмов или древней истории.

"Ждём вопроса Пескову и ответа от пресс-секретаря по этой странной штуке", — пишут в Telegram.

Отметим: в 2009 и в 2017 году сообщалось, что в Крыму "в ходе поисково-раскопочной экспедиции … найдены два исторических артефакта, ещё называемых "кольцом добра" и "кольцом зла". Также со ссылкой на источники среди археологов пресса рассказала, что "эти кольца немедленно отвезли в Москву", где они якобы "были презентованы президенту России".

По мнению эзотериков, эти артефакты сулят обладателю власть над миром. Официальное историческое сообщество отвергает подобные "конспирологические мнения".

Update: Источник рассказал, что на столе у президента стоит статуэтка собаки, которую слепила и подарила Путину три года назад слепая девочка.