EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Оберег, подарок или Ждун: на столе Путина найден артефакт

Политика

Пользователи соцсетей обнаружили на видеозаписи совещания Владимира Путина с Сергеем Шойгу непонятную фигурку светло-бежевого цвета, установленную на столе президента.

Оберег, подарок или Ждун: на столе Путина найден артефакт

"На столе у Путина коллеги разглядели нечто действительно очень странное", — пишут в анонимном канале "ВЧК-ОГПУ".

"То ли девочка, а то ли видение… или Ждун-свинопас?" — обсуждают в соцмедиа.

Сразу же от блогеров и пользователей Telegram посыпались версии:

  • Подарок Путину от внуков.
  • Подарок Путину от детей или матерей солдат, офицеров.
  • Ждун, который ждёт окончания спецоперации на Украине.
  • Подарок от участников конференций, которые посещал Путин.
  • Оберег, талисман.
  • Возможно, какой-то предмет утилитарного характера — например, "ваза" для чего-либо.
  • Шойгу принёс вырезанную им из дерева поделку Путину.
  • Артефакт, найденный во время важных раскопок.
  • Специальное "пасхальное яйцо", поставленное "чтобы все обсуждали".

Большинство пользователей пришли ко мнению, что фигурка на фото очень похожа на схематическую скульптуру девочки или женщины из сказок, мультфильмов или древней истории.

"Ждём вопроса Пескову и ответа от пресс-секретаря по этой странной штуке", — пишут в Telegram.

Отметим: в 2009 и в 2017 году сообщалось, что в Крыму "в ходе поисково-раскопочной экспедиции … найдены два исторических артефакта, ещё называемых "кольцом добра" и "кольцом зла". Также со ссылкой на источники среди археологов пресса рассказала, что "эти кольца немедленно отвезли в Москву", где они якобы "были презентованы президенту России".

По мнению эзотериков, эти артефакты сулят обладателю власть над миром. Официальное историческое сообщество отвергает подобные "конспирологические мнения".

Update: Источник рассказал, что на столе у президента стоит статуэтка собаки, которую слепила и подарила Путину три года назад слепая девочка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Александр Шторм, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей шойгу владимир путин
Sberbank
Новости
ЗакС вынужден прикрывать провалы Смольного в транспортной реформе
Захарова ответила на требование Верещук об открытии гумкоридора из "Азовстали"
Оберег, подарок или Ждун: на столе Путина найден артефакт
Пугачёвой и Галкину предложили работу в Израиле
Жарихин: НАТО уже участвует в военном конфликте на Украине
В Китае назвали ракету "Сармат" мощным козырем в руках Путина
Военный эксперт Сивков оценил резервы ВСУ: профессионалов не осталось
Foreign Policy: в ФРГ начали выселять афганских беженцев ради украинских
Экс-депутат Рады Илья Кива попросил в России политическое убежище
N-tv: Германия поставит Киеву танки Т-72 в рамках "кругового обмена"
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Игорь Буккер Крейсер "Москва" и ракета "Сармат": два полюса российского ВПК Игорь Буккер Усам Оздемиров Деградация западных институтов приближает мир к будущему без доллара Усам Оздемиров Анастасия Жукова Невидимая угроза: человечество постепенно "пластифицируется" Анастасия Жукова
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Силовые структуры
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
Жарихин: НАТО уже участвует в военном конфликте на Украине
В Китае назвали ракету "Сармат" мощным козырем в руках Путина
Военный эксперт Сивков оценил резервы ВСУ: профессионалов не осталось
110 километров пеших троп будет доступно в новом летнем сезоне на "Роза Хутор"
Foreign Policy: в ФРГ начали выселять афганских беженцев ради украинских
Экс-депутат Рады Илья Кива попросил в России политическое убежище
N-tv: Германия поставит Киеву танки Т-72 в рамках "кругового обмена"
ЕС ни с кем не воюет, но поддерживает суверенитет Украины — ЕК
Литвинова назвала подлостью лишение Хаматовой "Золотой маски"
Деградация западных институтов приближает мир к будущему без доллара
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников