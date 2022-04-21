Пользователи соцсетей обнаружили на видеозаписи совещания Владимира Путина с Сергеем Шойгу непонятную фигурку светло-бежевого цвета, установленную на столе президента.
"На столе у Путина коллеги разглядели нечто действительно очень странное", — пишут в анонимном канале "ВЧК-ОГПУ".
"То ли девочка, а то ли видение… или Ждун-свинопас?" — обсуждают в соцмедиа.
Сразу же от блогеров и пользователей Telegram посыпались версии:
Большинство пользователей пришли ко мнению, что фигурка на фото очень похожа на схематическую скульптуру девочки или женщины из сказок, мультфильмов или древней истории.
"Ждём вопроса Пескову и ответа от пресс-секретаря по этой странной штуке", — пишут в Telegram.
Отметим: в 2009 и в 2017 году сообщалось, что в Крыму "в ходе поисково-раскопочной экспедиции … найдены два исторических артефакта, ещё называемых "кольцом добра" и "кольцом зла". Также со ссылкой на источники среди археологов пресса рассказала, что "эти кольца немедленно отвезли в Москву", где они якобы "были презентованы президенту России".
По мнению эзотериков, эти артефакты сулят обладателю власть над миром. Официальное историческое сообщество отвергает подобные "конспирологические мнения".
Update: Источник рассказал, что на столе у президента стоит статуэтка собаки, которую слепила и подарила Путину три года назад слепая девочка.
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