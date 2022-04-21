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Автор Петр Ермилин

Политолог: безопасность моста в Крым обеспечит демилитаризация Украины

Политика

Безопасность Крымского моста будет обеспечена при условии невозможности размещения украинских войск на прилегающих к Чёрному и Азовскому морям территориях. Такое мнение высказал политолог Сергей Мельничук, комментируя слова главы СНБО Украины Алексея Данилова, который пригрозил нанести удар по мосту ракетами.

Политолог: безопасность моста в Крым обеспечит демилитаризация Украины

Эксперт в беседе с РИА Новости заметил, что формулировка Данилова достаточно обтекаемая, поэтому вряд ли они смогут реализовать свой замысел. Хотя и оставлять заявления без внимания также не следует, добавил аналитик.

По его мнению, власти Киева хотят повысить таким образом боевой дух деморализованных военных. Но это лишний повод задуматься над тем, как исключить подобные угрозы.

Мельничук выразил надежду, что будут приняты соответствующие меры для защиты такого важного объекта, которым является мост в Крым.

Вместе с тем, заявление главы СНБО можно считать ярким примером того, почему сокращение военного потенциала Украины до минимума в интересах России, заключил политолог.

На угрозу Данилова отреагировал также и заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, который ясно дал понять, какой ответ последует в случае нападения.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы крым киев россия украина
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