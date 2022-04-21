Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская отреагировала на призыв депутатов парламента Крыма лишить её всех государственных наград и званий за слова о российской спецоперации по демилитаризации Украины.
Поклонская порекомендовала крымским парламентариям рассмотреть законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников вместо того, чтобы обсуждать её высказывания.
"Выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали бывшему ненавистному прокурору — это куда приятнее. Тут и старые (может, и не старые) счёты будут закрыты, и на душе спокойнее", — сказала заместитель руководителя Россотрудничества в интервью РБК.
Ранее Поклонская назвала буквы Z и V "символами горя и трагедии" как для Украины, так и для России. Она подчеркнула: в боевых действиях гибнут военнослужащие, а их родители впоследствии получают страшные известия.
После этого члены крымского парламента предложили наказать Поклонскую, лишив её наград и званий.
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