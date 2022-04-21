Global Times: риск войны между Китаем и США растет с каждым днем

Несмотря на убеждения в мирных намерениях, Соединённые Штаты продолжают провоцировать Китай. Это может перерасти в вооруженный конфликт, и его вероятность растёт день ото дня.

Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ провёл телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Американский чиновник заверил своего китайского коллегу в самых лучших намерениях администрация Белого дома и готовности искать консенсус по всем вопросам.

"США остаются приверженными политике одного Китая", — добавил глава Пентагона.

Между тем издание Global Times напоминает, что одновременно США занимается вооружением армии Тайваня, и это не является тайной для Пекина. Все слова Вашингтона о дружбе — ложь, достаточно смотреть на освещение американскими СМИ тайваньского вопроса, проблем Синьцзяня или Тибета.

Недавно авианесущая группа ВМС США демонстративно прошла через Тайваньский пролив, который юридически является китайской территорией. КНР расценила это как нарушение границ, то есть прямой вызов Пекину.

Ещё недавно на такие провокации Китай закрывал глаза, но ситуация в мире изменилась. Соединённые Штаты больше не гегемон, который может устанавливать и диктовать всем собственные правила.