Крючков: украинские телевышки перенастроят на российские телеканалы

Украинские телевышки на границе Херсонской области, которые использовались украинской пропагандой для вещания на Крым, перенастроят, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, теперь они будут транслировать российские телеканалы на юг Украины.

"Перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", — пояснил Крючков РИА Новости.

Как подчеркнул советник главы полуострова, освобождённые южные регионы уже могут смотреть российские телеканалы. Кроме того, в сетку вещая включены телеканалы Крыма, ДНР и ЛНР.