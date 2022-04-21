Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН могут выступить основными гарантами безопасности для Украины в текущей ситуации, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Так, по словам Полищука, основу для стран-гарантов безопасности Незалежной могут создать:
Как подчеркнул представитель российского МИД, данный вопрос будет обсуждаться на переговорах.
"Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить "пятёрка" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список ещё не определён", — пояснил Полищук ТАСС.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".