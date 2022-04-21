МИД РФ: основой государств-гарантов для Киева может стать "пятёрка" СБ ООН

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН могут выступить основными гарантами безопасности для Украины в текущей ситуации, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Так, по словам Полищука, основу для стран-гарантов безопасности Незалежной могут создать:

Россия,

Китай,

Великобритания,

США,

Франция.

Как подчеркнул представитель российского МИД, данный вопрос будет обсуждаться на переговорах.

"Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить "пятёрка" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список ещё не определён", — пояснил Полищук ТАСС.