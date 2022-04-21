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Автор Игорь Рябов

Аналитик о возвращении западных компаний: Россия примет, но Запад не отпустит

Политика

Военный аналитик, эксперт по безопасности Игорь Герасимов рассказал Pravda.Ru, может ли западная компания, покинувшая российский рынок, вернуться обратно.

Аналитик о возвращении западных компаний: Россия примет, но Запад не отпустит

"Россия может принять обратно. А Запад отпустить не может. Это касается большинства западных компаний. Если они начнут противоречить общей западной геоэкономической политике и работать на российском рынке, то будут наказаны западными корпорациями, банками, бизнесом и кураторами всей этой большой геоэкономики", — заявил Герасимов.

По его словам, сейчас Россия сражается с Западом, и последствия этой битвы изменят всех участников этого процесса.

"Идёт рождение новой России. Это неминуемо сказывается и на Западе. Потому что мы сейчас воюем не столько с украинцами, сколько с объединённой коалицией западного мира. И как в любой войне, последствия этой войны не могут не сказаться в долгосрочной перспективе на их экономическом укладе, уровне жизни и формах ведения бизнеса", — отметил собеседник издания.

Чтобы вернуться на рынок РФ, компания должна проводить независимую политику, считает Герасимов.

"Если корпорация будет вырабатывать свою самостоятельную политику в сфере возвращения на российский рынок, то у неё, может быть, получится это сделать", — добавил аналитик.

В среду, 20 апреля Оскар Гарсиа Масейрас - гендиректор компании Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, — сообщил о возможном возвращении в Россию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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