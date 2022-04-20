Володин пошутил про сбежавших из РФ чиновников: "Может, они направлены туда"

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сыронизировал по поводу чиновников, которые уехали из страны. Спикер Госдумы пошутил, что их специально направили за рубеж.

Парламентарий от КПРФ Николай Коломейцев на заседании палаты высказался о чиновниках, покинувших РФ. Коломейцев сказал, что Россию покинули экс-вице-премьер по ВПК и полпред в СЗО. Коммунист заявил, что оба были замечены на Майорских островах.

Председатель Думы похвалил внимательность депутата от КПРФ и пошутил о "специальной миссии засланных за границу чиновников".

"Правильно делаете, что мониторите, отслеживаете, кто и где находится, но давайте эту работу координировать с нашими службами. Может, они специально направлены туда. И задачи могут быть разные", — шуткой подытожил спикер ГД РФ.

Парламентарии весьма бурно отреагировали на слова Володина: в зале раздались смех и аплодисменты.

Ранее из страны уехали экс-советник президента России Анатолий Чубайс, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и несколько других чиновников.