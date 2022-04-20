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Автор Елена Ивченко

Путин: трагедия Донбасса вынудила РФ начать спецоперацию на Украине

Политика

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что именно трагедии, которые происходили в Луганской и Донецкой народных республиках вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.

Путин: трагедия Донбасса вынудила РФ начать спецоперацию на Украине

"Все восемь лет в ЛНР были бомбежки, удары артиллерии, боевые действия и жителям было очень тяжело. По-другому складывалась жизнь в Крыму, Севастополе, это очевидно, но именно трагедия в Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, вынудила, просто заставила Россию начать специальную военную операцию на Украине", — сказал он на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

Путин заверил, что благодаря России, после долгих восьми лет боевых действий, на территориях ЛДНР наконец-то наступит мир.

"Мы будет действовать последовательно, добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется и будет меняться к лучшему", — подчеркнул президент.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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