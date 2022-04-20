Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что работа украинской делегации в переговорном процессе оставляет желать большего.
"Это зависит от украинской стороны. Но еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего", — ответил он на вопрос журналистов о сроках ответа Киева на переданный Москвой документ с предложениями по переговорам.
Спикер Кремля добавил, что Украина даже не делает попыток ускорить переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.
Ранее украинской стороне в рамках переговорного процесса был передан проект документа.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".