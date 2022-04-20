Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что работа украинской делегации в переговорном процессе оставляет желать большего.

"Это зависит от украинской стороны. Но еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего", — ответил он на вопрос журналистов о сроках ответа Киева на переданный Москвой документ с предложениями по переговорам.