Наследный саудовский принц выпроводил посланника США "на повышенных тонах"

Стали известны подробности жёсткого разговора наследного принца Саудовской Аравии Мохамеда бен Салмана с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Принц крайне резко отреагировал на напоминание об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Украинский кризис привёл к повышению нефтяных котировок на мировых рынках. Чтобы хоть немного снизить стоимость "чёрного золота" на бирже США отправили посланника в Саудовскую Аравию. Джейк Салливан был должен уговорить Эр-Рияд нарастить нефтедобычу, чтобы "лишить финансирования" военную спецоперацию России на Украине, сообщает издание The Wall Street Journal.

Ранее Саудовское Королевство проигнорировало официальную просьбу Штатов, но и личная встреча посланника Белого дома с наследным принцем не исправила ситуацию. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд накричал на советника президента США после вопроса об обстоятельствах убийства журналиста в 2018 году. Принц уточнил, что этот вопрос окончательно закрыт, а Вашингтон может забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти. Также отмечается, что саудовской стороной отменён визит в страну министра обороны США Ллойда Остина.

Как сообщает осведомлённый источник в столице Саудовской Аравии, вечером того же дня в Эр-Рияде приняли высокопоставленного российского политика, который находится под американскими санкциями. Имя российского чиновника собеседник издания не уточнил.