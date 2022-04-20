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Автор Антон Уткин

Наследный саудовский принц выпроводил посланника США "на повышенных тонах"

Политика

Стали известны подробности жёсткого разговора наследного принца Саудовской Аравии Мохамеда бен Салмана с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Принц крайне резко отреагировал на напоминание об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Наследный саудовский принц выпроводил посланника США "на повышенных тонах"

Украинский кризис привёл к повышению нефтяных котировок на мировых рынках. Чтобы хоть немного снизить стоимость "чёрного золота" на бирже США отправили посланника в Саудовскую Аравию. Джейк Салливан был должен уговорить Эр-Рияд нарастить нефтедобычу, чтобы "лишить финансирования" военную спецоперацию России на Украине, сообщает издание The Wall Street Journal.

Ранее Саудовское Королевство проигнорировало официальную просьбу Штатов, но и личная встреча посланника Белого дома с наследным принцем не исправила ситуацию. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд накричал на советника президента США после вопроса об обстоятельствах убийства журналиста в 2018 году. Принц уточнил, что этот вопрос окончательно закрыт, а Вашингтон может забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти. Также отмечается, что саудовской стороной отменён визит в страну министра обороны США Ллойда Остина.

Как сообщает осведомлённый источник в столице Саудовской Аравии, вечером того же дня в Эр-Рияде приняли высокопоставленного российского политика, который находится под американскими санкциями. Имя российского чиновника собеседник издания не уточнил.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша джейк салливан саудовская аравия
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