Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова заявила, что у российского государства нет доверия к украинским переговорщикам по мирному урегулированию вооруженного противостояния.
"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — написала она.
Захарова добавила, что Киев использует переговоры как отвлекающий маневр.
Ранее представитель МИД РФ заявила, что украинские военные и радикалы пошли на преступление в Буче, чтобы сорвать мирные переговоры России и Украины.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".