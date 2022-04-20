Захарова: Москва больше не доверяет украинским переговорщикам

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова заявила, что у российского государства нет доверия к украинским переговорщикам по мирному урегулированию вооруженного противостояния.

"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — написала она.

Захарова добавила, что Киев использует переговоры как отвлекающий маневр.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что украинские военные и радикалы пошли на преступление в Буче, чтобы сорвать мирные переговоры России и Украины.