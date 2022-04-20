Политтехнологи Байдена: пора забыть об Украине и заняться внутренними проблемами

Рейтинги главы Белого дома продолжают падать, а это означает, что граждан США утомила риторика Джо Байдена, который все беды американцев объясняет действиями России и спецоперацией на Украине. Политтехнологи советуют американскому президенту срочно заняться внутренними проблемами.

По словам близкого к команде Байдена политолога Селинды Лейк, опросы показывают, что избиратели продолжает симпатизировать украинским гражданам, но уже устали от новостей про спецоперацию ВС РФ, пишет американское издание Politico.

"Их тревожит вопрос, достаточно ли правительство делает для помощи американцам и экономике в условиях кризиса", — отметила эксперт.

Не за горами выборы в Конгресс, а значит Байдену нужно срочно вернуть доверие избирателей к Демократической партии. Белый дом запланировал большое турне президента по стране, и основная часть выступлений будет посвящена решению накопившихся проблем. Именно этот вопрос сейчас наиболее волнует американских граждан.

Накануне Байден посетил Нью-Гемпшир, где отказался отвечать на вопрос про обсуждение Украины с союзниками.

"Нью-Гэмпшир. Мы хотели бы поговорить о Нью-Гэмпшире", — лаконично прервал вопрошающего президент США.

Одним изменением тем выступлений не удастся убедить американцев, которые столкнулись с неожиданным ростом цен и ухудшением уровня жизни, голосовать за демократов. Если администрация Белого дома не сумеет справиться с экономическим кризисом в стране, демпартии придётся забыть о большинстве Конгрессе.