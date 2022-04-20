Захарова: фейки о ядерном оружии РФ на Украине нужно расследовать

Дезинформацией о том, что Россия якобы рассматривает возможность применения на Украине ядерного оружия, должны заняться правоохранительные органы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Москва не раз опровергала эту информацию, однако в ряде Telegram-каналов продолжают распространять фейки на эту тему.

"Анонимные каналы пишут: "Лавров иносказательно допустил возможность применения ядерного оружия против Украины?". И знак вопроса ставят в конце для подстраховки. А на самом деле всё наоборот: в интервью India Today Сергей Лавров рассказывал о противоположном — о международных инициативах о недопустимости ядерной войны", — пояснила Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД, подобные "вбросы" должны расследоваться правоохранительными органами.