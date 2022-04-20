Думская фракция партии "Справедливая Россия" выступила с инициативой об учреждении ещё одного государственного праздника.
Как пояснил лидер партии Сергей Миронов, парламентарии направили в правительство на рассмотрение предложение о внесении в производственный календарь праздничного выходного дня 6 июня. В этот день в России традиционно отмечают День русского языка (приурочен ко дню рождения Александра Пушкина).
"Мы считаем, что объявить сейчас этот день государственным праздником особенно важно, — сказал Миронов журналистам. — Посмотрите, что творится: в Европе люди подвергаются гонениям за то, что говорят по-русски…"
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.