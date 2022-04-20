"Эсеры" предложили учредить новый государственный праздник — День русского языка

Думская фракция партии "Справедливая Россия" выступила с инициативой об учреждении ещё одного государственного праздника.

Как пояснил лидер партии Сергей Миронов, парламентарии направили в правительство на рассмотрение предложение о внесении в производственный календарь праздничного выходного дня 6 июня. В этот день в России традиционно отмечают День русского языка (приурочен ко дню рождения Александра Пушкина).

"Мы считаем, что объявить сейчас этот день государственным праздником особенно важно, — сказал Миронов журналистам. — Посмотрите, что творится: в Европе люди подвергаются гонениям за то, что говорят по-русски…"