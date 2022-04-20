Россия обвинила США в "наглых" попытках "зацепить Европу своим СПГ"

Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США преследуют цель увеличения поставок американского газа в Европу путем стимулирования отказа стран континента от российского сырья.

"Наши прагматичные американские коллеги нагло стремятся извлечь для себя максимальную экономическую выгоду. Подталкивая европейцев к все более жёстким экономическим санкциям, Вашингтон, который меньше всего страдает при таком сценарии, намерен со временем зацепить их за свой газ", — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

При этом Полянский заверил, что "российская экономика успешно справляется с санкционным давлением, находя в этой ситуации новые возможности для своего развития и новых надежных партнеров".

"Единственная страна, которая теряет все, что происходит, — это, во всех отношениях, Украина. Но власти в Киеве, похоже, этого не поняли или делают вид, что не поняли", — добавил российский дипломат.