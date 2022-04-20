Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ведут шпионскую работу в пользу из Киева.
"Мы нашли доказательства того, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине вместо наблюдения и регистрации нарушений режима прекращения огня просто шпионила для Киева", — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН, посвященном кризису на Украине.
По словам дипломата, сотрудники СММ ОБСЕ "передавали данные", полученные с камер наблюдения, украинским военным, чтобы они корректировали направление своих атак и были более точными.
"Миссия ОБСЕ на Украине передавала оружие украинским военным, которые, в свою очередь, использовали бронетехнику этого ведомства, — сообщил Полянский. — ОБСЕ пока это никак не прокомментировала. Очевидно, это сказывается на доверии к любой международной организации, когда мы видим, что в ее управлении доминируют западные страны. Призывы к миру или прекращению огня оказываются лицемерием".
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.