Полянский: сотрудники ОБСЕ на Украине шпионят в пользу ВСУ

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ведут шпионскую работу в пользу из Киева.

"Мы нашли доказательства того, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине вместо наблюдения и регистрации нарушений режима прекращения огня просто шпионила для Киева", — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН, посвященном кризису на Украине.

По словам дипломата, сотрудники СММ ОБСЕ "передавали данные", полученные с камер наблюдения, украинским военным, чтобы они корректировали направление своих атак и были более точными.

"Миссия ОБСЕ на Украине передавала оружие украинским военным, которые, в свою очередь, использовали бронетехнику этого ведомства, — сообщил Полянский. — ОБСЕ пока это никак не прокомментировала. Очевидно, это сказывается на доверии к любой международной организации, когда мы видим, что в ее управлении доминируют западные страны. Призывы к миру или прекращению огня оказываются лицемерием".