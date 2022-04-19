МИД России уличил руководство ООН во лжи

МИД России отрицает, что Генеральный секретарь ООН пытался связаться с президентом Владимиром Путиным "в последнее время", вопреки заявлению пресс-секретаря Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика.

Во вторник официальный представитель дипведомства в своём Telegram-канале прокомментировала сообщения, согласно которым Дюжаррик заявил, что его шеф "пытался связаться с президентом России" после начала спецоперации на Украине в конце февраля. Мария Захарова также опровергла попытки общения со стороны Гутерриша.

"Короткий комментарий: нет. Генеральный секретарь ООН не пытался связаться с президентом России”, — утверждает Захарова и уточняет, что "никто не делал таких заявлений ни постоянному представительству России при ООН, ни непосредственно министерству иностранных дел”.

Представитель российского МИД призвала "представителей Секретариата ООН вернуться к реальности.”

Напомним, неделю назад Гутерриш заявил журналистам, что, хотя "в настоящий момент глобальное прекращение огня в Украине кажется невозможным”, его офис предложил России "объединить усилия и управлять эвакуацией гражданских лиц из районов Украины, наиболее пострадавших от боевых действий". Он тогда добавил, что ООН ждет ответа Москвы.

22 марта генеральный секретарь ООН осудил спецоперацию России как "абсурдную войну”, которая превращает жизнь людей там в "живой ад". Он добавил, что” продолжение войны на Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и в военном отношении бессмысленно”.