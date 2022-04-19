Коммунисты предложили сделать государственным флаг СССР

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с председателем ЦК партии Геннадием Зюгановым предложили заменить российский триколор на флаг Советского Союза. Документ внесен в электронную базу Госдумы 19 апреля.

"Государственный флаг Российской Федерации представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2", — говорится в статье 1 законопроекта.

Также в законе о государственном флаге депутаты предлагают прописать, что флаг является символом "государственного суверенитета, союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства всех наций и народностей страны".

В пояснительной записке к документу отмечается, что данные изменения позволят устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, будут способствовать патриотическому воспитанию граждан.

Кроме того, в КПРФ отметили, что ещё в 1910 году при Министерстве юстиции Российской империи предложили отменить российский триколор. В ходе совещания 10 мая 1910 года чиновники пришли к выводу, что ни бело-сине-красный, ни черно-желто-белый флаг не являются историческим русским флагом.

"Совещание предложило бело-сине-красный флаг отменить (оставив его лишь для коммерческих торговых судов во внутренних водах)", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Бело-сине-красный триколор назван также "подарком" от голландцев" и "символом русских коллаборационистов".

Ещё один аргумент в пользу необходимости смены флага - депутаты ссылаются на итоги опроса, который был проведён Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале 2021 года. И, как отметили коммунисты, 67 процентов участников того опроса заявили о том, что сожалеют о распаде СССР, в то время как обратного мнения придерживались лишь четверть участников опроса. Но всё же не очень понятно, какая здесь связь с инициативой по смене флага.

По мнению некоторых наблюдателей, нынешняя инициатива коммунистов связана с падением их рейтинга с 14 до восьми процентов. Может быть, этот фактор и в самом деле сыграл свою роль. Но как бы коммунисты не аргументировали свою точку зрения, представляется невероятным, чтобы Госдума эту инициативу поддержала. Да и сами коммунисты явно не рассчитывают, что их законопроект пройдёт. Иначе в пояснительной записке не было бы столь неоднозначных — мягко говоря — формулировок относительно российского триколора.