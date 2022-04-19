СБУ обвиняет депутатов ГД в сговоре по изменению границ Украины

Депутатам Государственной думы России начали приходить письменные послания от Службы безопасности Украины с обвинениями в сговоре, целью которого является изменение территориальных границ украинского государства.

Письмо депутату Яне Лантратовой от СБУ

В письме одного из парламентариев утверждается, что "решение признать независимость ДНР и ЛНР и ратифицировать с республиками договоры о дружбе и сотрудничестве носили преступный характер".

"Сейчас вот очередное обвинение. Причем обвинение, как особо опасному преступнику! Видимо за то, что я ездила на Донбасс, встречалась с лидерами ЛНР и ДНР, раздавала воду детям, которые не пили по две недели, помогала раненым", — написала депутат Яна Лантратова.

Отмечается, что текст письма размещен на 24 страницах, в котором описываются не только события февраля текущего года, но и то, что происходило в 2014 году, в частности, проведение референдумов на территориях Крыма и Донбасса.

Письма от украинской спецслужбы получили: вице-спикер палаты Анна Кузнецова, глава фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Кузнецов и другие.