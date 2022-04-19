ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военнослужащих России и ЛНР и ДНР.
Это сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Либерально-демократической партии России.
Инициатива происходила от Врио фракции ЛДПР, председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого. Именно он предложил применять смертную казнь в отношении укронацистов, которые участвовали в пытках мирных жителей и военных.
"Другого, кроме смертной казни, подхода здравого здесь быть не может", — заявил Слуцкий.
Напомним, пытки мирных жителей, а особенно солдат из ВС РФ широко применялись и применяются на Украине.
А журналист из США Дэн Коэн даже собрал доказательства пыток, которыми СБУ подвергали украинцев подозреваемых в поддержке РФ.
Коэн получил показания двух мужчин, переживших на себе жестокие издевательства.
"Они рассказали мне о жесточайших пытках, избиениях: заключённых били, пока у них не шла горлом кровь, одному из этих мужчин загоняли раскалённые иглы под ногти. Он также поведал, что двоих мужчин из Белоруссии запытали до смерти", — говорит американец.
Коэн отметил, что доказательства были задокументированы не только им самим, но и ООН и международной организацией Amnesty International.
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