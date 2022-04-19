Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива намерен официально просить защиту и политическое убежище в России. Такое заявление оппозиционный украинский политик сделал после того, как в Киеве сообщили о планах обратиться к Москве с требованием о его выдаче Украине.

По мнению Кивы, это говорит о том, что с ним хотят свести счёты, и свидетельствует лишь об одном желании режима — уничтожить его физически.

"Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг. Они требуют выдать меня в связи с необходимостью проведения "следственных действий" по статье государственная измена — за публичное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения", — высказался экс-нардеп.

Накануне депутат Верховной рады Сергей Ионушас заявил, что прокуратура Украины обратится к России с требованием выдать Илью Киву для проведения следствия.