Киев решил ограничиться Крымом и Донбассом: на Кубань не пойдёт

В Киеве продолжают делать наглые и провокационные заявления.

Как заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, так называемый мирный договор с Москвой Украина может подписать лишь при условии возвращения ей контроля над всей территорией — Крыма, Донбасса. Помимо этого, Незалежная должна будет еще сильнее вооружаться, чтобы быть готовой к боевым действиям в любое время.

"Просто возобновить суверенитет и территориальную целостность Украины… При этом далее — сохранить безопасность страны, потому что этот враг будет на наших границах долго, пока этот режим в Кремле сидит, угроза будет постоянно. Потому нам нужна гарантия безопасности" — убеждён Чалый.

Экс-посол в США считает, что основа безопасности — это повышение обороноспособности страны: ВС, техника, системы ПВО, самолеты. А далее уже идет доппомощь партнеров. А что сейчас происходит, Украина должна нарастить, закрепить и выставить такой заслон, чтобы "они еще десять раз подумали", а чужого нам не надо, Кубань пусть останется в РФ, говорит бывший дипломат.

Напомним, Чалый занимал должность заместителя главы Офиса президента Украины при Петре Порошенко, а затем был назначен послом в Штаты. Сегодня он один из "ястребов" и возглавляет проамериканский "Украинский кризисный медиа-центр", работающий на гранты США, пишет "ПолитНавигатор".