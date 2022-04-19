Украинский политолог Карасёв согласился на "оккупацию" Крыма и "части Донбасса"

Политолог из Киева Вадим Карасёв на какое-то время выпадал из эфира и после очередного появления сделал ряд ярких заявлений.

Украине придется долго жить в условиях "холодной войны" с РФ, когда её безопасность не будет подтверждена, а Киев утратит контроль над несколькими своими территориями, на пресс-конференции в Киеве заявил Карасев.

Он уверен, что определенная победа без полноценного мира будет в кратскосрочной перспективе, пишет "ПолитНавигатор".

"Что это означает? Это означает, что мы победим, но полноценного мира, полноценных гарантий мирной жизни может и не быть. То есть, будет поствоенная ситуация, поствоенный мир. Холодная война после победы, холодная война с РФ может быть не на один год" — заявляет политолог.

Он подчёркивает, что это не гибридная война, которая была с 2014 года, а холодная война с токсичностью, с разрывом связей. Жизнь также будет с вкраплениями горячей войны. И это не на один год, уверяет политолог.

"Потому снова возникает вопрос — военной демократии. Военная демократия — это демократия в условиях войны, разной — холодной и гибридной, но жить в условиях, когда есть ряд оккупированных территорий. Например, тот же Крым, часть Донбасса, в условиях, когда соседом остается военизированная и реваншистская Россия, это тоже надо учитывать", — подытожил Карасев.