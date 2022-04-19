Сатановский Силуанову: судиться с Западом или биться головой о дуб — эффект один

Евгений Сатановский саркастически прокомментировал обещание главы Минфина Антона Силуанова обратиться в суды, если России странами Запада будет объявлен дефолт.

По мнению политолога, идея "потрясает своей оригинальностью", поскольку "сейчас для этого как раз самое время".

Сатановский напомнил, что в связи с событиями последнего месяца так называемый коллективный Запад показал себя не просто ненадёжным и недружественным партнёром, а самым настоящим врагом. Причём врагом беспринципным, для которого не существует ни закона, ни права.

"Более трети века наши чиновники прогибали и ломали под них (Запад) и их правила игры собственную страну. Полнейший кретинизм. Причём, похоже, неизлечимый", — припечатал политолог.

По его мнению, "автор этой гениальной идеи" (обращения в международные суды) может "с тем же успехом отправиться в ближайший сосновый бор или берёзовую, а лучше дубовую рощу, выбрать там ствол потолще и покрепче и биться о него лбом до достижения полного морального удовлетворения — своего и окружающих".

"Эффект будет примерно одинаковым", — резюмировал эксперт.